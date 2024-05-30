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Будут ли отключать свет в последний день мая: в "Укрэнерго" дали ответ

Будут ли отключать свет в последний день мая: в "Укрэнерго" дали ответ

31 мая "Укрэнерго" планирует не выключать свет / Фото: Associated Press

О возможных изменениях ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" обещает сообщить дополнительно.

В пятницу, 31 мая, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" 30 мая.

"Внимание! 30 мая отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме потребителей будут дополнительно извещать о применении мер ограничения потребления.

Напомним, в Украине будет два тарифа на свет: сколько придется платить и как сэкономить.

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