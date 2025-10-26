- Дата публикации
Будут ли отключать свет завтра, 27 октября: "Укрэнерго" обновило данные
По команде «Укрэнерго», завтра, 27 октября, будут действовать только ограничения электричества для промышленности.
Завтра, 27 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать меры отключения света — но только для промышленных потребителей.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
с 07:00 до 11:00
с 15:00 до 19:00
Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируют. В ДТЭК подтвердили, что на 27 октября отключения света не запланированы.
«Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — сообщили в «Укрэнерго».
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 октября, после вспышки в небе часть Кривого Рога осталась без света.