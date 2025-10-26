Будут ли отключать свет завтра, 27 октября: "Укрэнерго" обновило данные

Отключение света 27 октября

Реклама

Завтра, 27 октября, в некоторых регионах Украины будут снова действовать меры отключения света — но только для промышленных потребителей.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

Реклама

с 07:00 до 11:00

с 15:00 до 19:00

Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируют. В ДТЭК подтвердили, что на 27 октября отключения света не запланированы.

«Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 октября, после вспышки в небе часть Кривого Рога осталась без света.