Будут ли отключение света из-за разрушения Трипольской ТЭС: ответ "Укрэнерго"

В результате уничтожения Трипольской ТЭС в Киевской области Украина может испытать дефицит электроэнергии.

Из-за Трипольской ТЭС система потеряла часть мощности. Пока что в "Укрэнерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не отразится на энергобалансе страны. Это значит, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления", — отметили в компании.

В настоящее время работают солнечные электростанции, в системе профицита есть небольшой экспорт. На вечерний максимум – с 19.00 до 22.00 – возможен незначительный дефицит электроэнергии.

"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно, придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее оказать", — обяснили в "Укрэнерго".

В случае необходимости ограничения потребления в компании обещают сообщить заранее. "Пока что попытаемся пройти вечер без них", — надеются в "Укрэнерго".

Напомним, в ночь на 11 апреля атаки российских войск полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Позже стало известно, что в результате массированной атаки российских войск, вся генерация ПАО "Центрэнерго" была полностью уничтожена.

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