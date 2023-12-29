Будут ли отключение света на праздники: ответ "Укрэнерго"

Враг продолжает воевать не только на поле боя, но и в инфопространстве.

В соцсетях снова распространяются сообщения о будто бы отключении электроэнергии на праздники. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Доверяйте официальным источникам

В компании официально заявили, что диспетчерский центр Укрэнерго не планирует ограничение потребления в праздничные дни.

"В энергосистеме профицит из-за пониженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также традиционно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", – заверили там.

Традиционно, враг снова пытается добиться распространения панических настроений среди граждан Украины. На этот раз, детализировав в ведомстве, дезинформация распространяется через телеграмм-каналы, извещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

"Не ведитесь на российское ИПСО! На официальных страницах "Укрэнерго" в Facebook и Telegram ежедневно мы публикуем актуальную информацию о состоянии энергосистемы. Мы каждое утро заблаговременно сообщаем ожидается ли сегодня дефицит и планирует ли Диспетчерский центр "Укрэнерго" ограничивать потребление. Вы также можете отслеживать информацию об энергоснабжении на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя.

Напомним, из-за массированного обстрела РФ без света остались тысячи украинцев в 7 областях.

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