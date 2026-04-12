Будут ли отключение света сегодня на Пасху: данные от «Укрэнерго»
Согласно информации от «Укрэнерго», Пасха должна пройти без отключений электричества.
Сегодня, 12 апреля, на Пасху графики отключения света не будут применяться.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«В воскресенье, 12 апреля, применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.
В то же время, «Укрэнерго» призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления — с 18:00 до 22:00.
