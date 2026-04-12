Будут ли отключение света сегодня на Пасху: данные от «Укрэнерго»

Будут ли выключать свет в Украине на Пасху

Реклама

Сегодня, 12 апреля, на Пасху графики отключения света не будут применяться.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«В воскресенье, 12 апреля, применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время, «Укрэнерго» призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления — с 18:00 до 22:00.

