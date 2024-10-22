Будут ли отключение света зимой, если не будет атак на энергетику: специалист рассказала, чего ожидать

По словам Виктории Войцицкой, важен также вопрос – готова ли Украина к отопительному сезону и есть ли у нас достаточно газа в газохранилищах, чтобы мы могли спокойно пройти эту зиму.

Несмотря на то, будут ли обстрелы критической инфраструктуры или нет, отключения света в Украине будут.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.

"Решение вопроса теплоснабжения и обеспечения теплом домов может снять то напряжение, или дополнительную нагрузку, которую несет наша энергосистема из-за того, что люди начинают просто включать кучу электрических приборов. Поэтому вопрос в том: "а когда начнется отопительный сезон?", – отметила она.

По словам эксперта, важен также вопрос – готова ли Украина к отопительному сезону и есть ли у нас, например, достаточно газа в газохранилищах, чтобы мы могли спокойно пройти эту зиму.

"У меня возникает обеспокоенность относительно показателей, которые мы видим по объемам газа, которые сегодня у нас есть в газохранилищах. Создается впечатление, что "Нафтогаз" не справляется с поставленной задачей", – говорит Войцицкая.

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Напомним, эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, у которых будут самые большие проблемы со светом зимой.

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