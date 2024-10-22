Будут ли отключение света зимой, если не будет атак на энергетику: специалист рассказала, чего ожидать

По словам Виктории Войцицкой, важен также вопрос – готова ли Украина к отопительному сезону и есть ли у нас достаточно газа в газохранилищах, чтобы мы могли спокойно пройти эту зиму.
Несмотря на то, будут ли обстрелы критической инфраструктуры или нет, отключения света в Украине будут.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявила директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.
"Решение вопроса теплоснабжения и обеспечения теплом домов может снять то напряжение, или дополнительную нагрузку, которую несет наша энергосистема из-за того, что люди начинают просто включать кучу электрических приборов. Поэтому вопрос в том: "а когда начнется отопительный сезон?", – отметила она.
По словам эксперта, важен также вопрос – готова ли Украина к отопительному сезону и есть ли у нас, например, достаточно газа в газохранилищах, чтобы мы могли спокойно пройти эту зиму.
"У меня возникает обеспокоенность относительно показателей, которые мы видим по объемам газа, которые сегодня у нас есть в газохранилищах. Создается впечатление, что "Нафтогаз" не справляется с поставленной задачей", – говорит Войцицкая.
Читайте главные новости дня:
- Постоянно готовиться к войне: какой будет жизнь в послевоенной Украине и чем грозит старение населения
- В Одессе прогнозируют "воскрешение" "охотника на уклонистов": что произошло
- Украина через несколько месяцев может решить проблемы с вражескими ударными дронами — эксперт
Напомним, эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, у которых будут самые большие проблемы со светом зимой.
Читайте также: