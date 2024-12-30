Будут ли отключения света на Новый год: что говорят в Раде

Нардеп Сергей Нагорняк уверен, что на Новый год все наши дома будут со светом. Однако не исключает проблемы со светом в прифронтовых районах.

Украинские энергетики прилагают усилия, чтобы Новый год украинцы встретили со светом, несмотря на российские обстрелы и угрозы Словакии остановить экспорт электричества.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, передает "РБК-Украина".

"Враг пытается весь ноябрь и декабрь приложить все усилия, чтобы украинцы были без света в своих домах. Но мы видим, что сегодня у нас 30 декабря, конец 2024 года, но врагу не удалось, несмотря на 14 массированных ракетных атак оставить украинцев зимой на Новый год без электроэнергии", – сказал депутат.

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Он отметил, что в настоящее время в Украине действуют незначительные графики отключений света.

"Наши украинские энергетики уже прошли такой путь, что они смогут следующему поколению передавать огромный опыт и нашим партнерам тоже. Поэтому я верю в то, что мы на Новый год будем обязательно, все наши дома будут со светом", – говорит Нагорняк.

В то же время, он не исключает проблемы со светом в прифронтовых районах. В частности, речь идет о Харькове, Сумах и других городах, которые близко к линии фронта и по которым РФ прицельно бьет.

"Но в целом украинскую энергетическую систему вывести из строя и ее сохранность врагу не удастся", — убежден народный депутат.

Ранее в парламенте рассказали, вырастет ли в Украине цена на электроэнергию.

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