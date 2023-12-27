Будут ли отключения света на Новый год: ответ Минэнергетики

Враг использует все средства для того, чтобы повредить воздушные линии передачи электроэнергии и объекты генерации.

В новогоднюю ночь и 1 января массовых отключений электроэнергии не предполагается.

Об этом в телемарафоне заявил замминистра энергетики Ярослав Демченков.

"Сейчас дефицита электроэнергии нет и не предвидится даже... Есть прогнозы, что мы встретим новогоднюю ночь с подарками, светом и улыбками наших близких людей", — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что украинская система выстояла, хотя существует большая проблема.

"Происходят обстрелы энергосистемы на линии столкновения... Враг использует все средства (и артиллерию, и "Грады") для того, чтобы повредить и воздушные линии передачи электрической энергии, и объекты генерации", – подытожил Демченков.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему РФ не атакует энергетическую инфраструктуру в Украине.

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