Будут ли отключения света при минусовой температуре – гендиректор YASNO рассказал

В Украине на утро среды, 29 ноября, обесточенными остаются около 450 населенных пунктов. Это связано с непогодой, которая накрыла регионы в последние дни.

Как рассказал в эфире национального телемарафона генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, в Украине пока нет профицита электроэнергии из-за повреждения сетей в результате непогоды.

"Нужно понимать, что отключение с точки зрения генерации (дефицит/профицит) учитывает ситуацию по всей стране. После начала полномасштабного вторжения мы являемся дефицитным государством. Это касается пиковых часов потребления, как в зимний так и летний период. Однако у нас увеличилось на 500 МВт возможность импортировать электроэнергию", — рассказал он.

На вопрос о том, стоит ли ожидать отключения света при оминусовой температуре, он пояснил, что при отсутствии критических повреждений в результате обстрелов со стороны России, энергосистема будет работать стабильно.

"Все долгосрочные отключения происходят не из-за генерационной проблемы, а сетевой – когда повреждены те или иные узлы передачи электроэнергии, а не генерации", — рассказал он.

Сергей Коваленко отметил, что облэнерго улучшили графики отключения света, в случае необходимости, для справедливого распределения электроэнергии между потребителями.

Он также добавил, что последняя массированная дроновая атака на Киев не привела к критическим повреждениям – временные обесточения были из-за падения обломков от сбитых дронов на линии электропередач.

Напомним, в Минэнерго ответили, какая вероятность, что Украина будет прибегать к отключениям света.

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