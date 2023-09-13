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Будут ли поднимать цены на газ, тепло и горячую воду во время отопительного сезона: ответили в правительстве

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Будут ли поднимать цены на газ, тепло и горячую воду во время отопительного сезона: ответили в правительстве

Тарифы на коммунальные услуги

Сохранять тарифы неизменными позволит льготная цена на газ для поставщиков тепла, пояснили в Кабмине.

В правительстве уверяют, что тарифы на газ, тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона 2023-2024.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 12 сентября.

Как он пояснил, сохранять неизменными тарифы позволит льготная цена на газ для поставщиков тепла.

"Мы также продолжили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы", — отметил он. 

Он напомнил, что сейчас идет заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны.

Как сообщали ранее, в Минэнерго предоставили прогноз по прохождению отопительного сезона в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
522
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