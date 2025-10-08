ТСН в социальных сетях

Будут ли поднимать цены на газ в Украине — премьер ответила

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, какими будут цены на газ для населения и бюджетных учреждений.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Будут ли поднимать цены на газ в Украине — премьер ответила

Премьер-министр Юлия Свириденко.

Украинское правительство сохраняет стабильные тарифы на газ до весны 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об этом 8 октября.

По ее словам, государство работает над обеспечением стабильности для граждан в зимний период, сопровождаемого в этом году новыми вызовами из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Главной целью правительства Свириденко назвала прохождение отопительного сезона, невзирая на сложные условия военного положения. Правительство будет гарантировать украинцам свет, тепло и прогнозируемые тарифы.

Для этого принято решение продлить действие специальных обязанностей на рынке природного газа. Это означает, что цены остаются фиксированными до 31 марта 2026:

  • для населения — 7 420 грн за 1 000 кубометров газа (с НДС).

  • для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 кубометров (с НДС).

Свириденко отметила, что такой шаг позволит сохранить тарифную стабильность в течение всего отопительного сезона и обеспечить предсказуемость для граждан и местных бюджетов даже в условиях войны.

Напомним, сейчас украинские потребители платят одну из самых низких цен на газ в Европе. По состоянию на октябрь 2025 года, например, жители Швеции платят 1,89 евро за кубометр газа.

