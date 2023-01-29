Будут ли посылать повестки в "Дії": в Минцифры ответили

В "Дії" хотят внедрить электронный военный билет, однако повесток отправлять не будут.

Об этом сказал руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

В государственном приложении "Дія" не будут посылать повестки военнообязанным. В то же время, "рано или поздно" внедрить электронный военный билет, добавил Баник.

"Что касается повесток, то их в "Дії" не будет", — сказал он.

По словам Баника, еще до начала полномасштабной войны России против Украины в нашем государстве продолжалась работа по приведению реестра военнообязанных в электронный вид. В рамках этого процесса появилась возможность сменить место прописки через "Дію".

"Мужчине нужно было сняться с военного учета и стать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", мы будем просто сообщать, что определенный гражданин сменил адрес", — рассказал Баник.

Также представитель Минцифры прокомментировал принятие Кабинетом министров постановления №1487, которое позволяет использовать мобильное приложение для предоставления личных данных в военкоматы.

"Это решение просто урегулировало вопросы некоторых актов, которые хаотично принимали после 2014 года, и мы продолжаем упорядочивать эти вопросы", — сказал Баник.

В то же время, чиновник отметил, что военный билет в приложении рано или поздно появится, однако сейчас работа над этим в Минцифре не ведется.

Добавим, что в новом постановлении правительство указало четкие запреты и обязательства для призывников, военнообязанных и резервистов.

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