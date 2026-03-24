Будут ли посылать в Украине повестки в "Дію": в Минцифри ответили

Электронные повестки не будут внедряться ни в приложении «Дії», ни в других государственных цифровых сервисах, поскольку Министерство цифровой трансформации не планирует такой функционал.

Об этом заявил и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова в интервью SPEKA.

Позиция Минцифры по повесткам в «Дії»

«Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в „Дії“, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной», — заявил Борняков.

Чиновник объяснил, что «Дія» создавалось прежде всего как удобный сервис для взаимодействия граждан с государством. По его словам, если превратить сервис в инструмент контроля, миллионы людей перестанут ему доверять.

В сфере обороны Минцифры сосредоточено на помощи военным: упрощает получение документов и статусов через смартфон. Также приоритетами является развитие военных разработок в кластере Brave1 и поставка новых технологий на фронт.

Кроме того, Александр Борняков отметил, что команда министерства не обсуждает и сценарий проведения электронных выборов после завершения войны, поскольку такая задача перед ведомством не стоит.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине зафиксировано, по меньшей мере , семь случаев безосновательного объявления женщин в розыск территориальными центрами комплектования. Об этом сообщил военный корреспондент Егор Логинов. По словам журналиста, первоначально инциденты считали единичными техническими ошибками. Однако после огласки истории киевлянки Ирины оказалось, что с аналогичными ситуациями при мобилизации столкнулись и другие женщины.

Ранее мы писали, что на Сумщине мужчина, который осенью прошлого года отказался от «боевой» повестки из-за страха перед фронтом, в конце концов присоединился к рядам Вооруженных сил. Пока шло следствие по делу об уклонении от мобилизации, подсудимый изменил решение и самостоятельно мобилизовался.