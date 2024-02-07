Будут ли повестки в телефоне: в ВР обещают изменить скандальные нормы по е-кабинету призывника

Нардеп подчеркнул, что нормы об обязательной регистрации всех военнообязанных в электронном кабинете планируют изменить.

В Верховной Раде обещают изменить скандальные нормы об электронном кабинете военнообязанных.

Об этом в эфире телемарафона заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Электронный кабинет будет, но вопрос в том, что он не будет, как возможно воспринимают граждане... Будут разные механизмы оповещения граждан Украины. Электронный кабинет вообще нужен для того, чтобы в дальнейшем заработал сертификат защитника. Мы же много говорим о том, что, например, ТЦК достаточно некорректно себя ведет, когда пытается силовым методом... мобилизовать граждан", – сказал Федиенко.

Также нардеп убежден, что с помощью электронного кабинета военнообязанным, например, легче будет доказывать ТЦК о наличии отсрочки, бронирования и т.д. В электронном кабинете все это будет отображаться и максимально будет убран коррупционный фактор.

Он привел пример, что если у гражданина есть трое несовершеннолетних детей, или он опекун человека 1-2-й группы, то в электронном кабинете будет соответствующая отметка.

"Смотрите, электронный кабинет в первую очередь создается не для того, чтобы раздавать повестки, а в первую очередь... чтобы максимально минимизировать", — говорит Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что нормы об обязательной регистрации всех военнообязанных в электронном кабинете планируют изменить.

"То, что сейчас есть – это не то, что будет проголосовано во втором чтении… Я уверен, что многое, например, что касается того, что гражданин Украины должен обязательно получить себе кабинет, будет изменено", – подытожил он.

Напомним, Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Сегодня, 7 февраля, Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

ТСН.ua разбирался, есть ли новый вариант документа справедливым, какие нормы вызывают возмущение у украинцев и почему его называют "совковым"

В частности, мужчин планируют обязать регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного. Повестки могут приходить и в электронный кабинет призывника.

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