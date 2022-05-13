Будут ли приходить повестки украинцам в приложении "Дія": уточнение Минцифры

Будут ли приходить повестки украинцам в приложении "Дія": уточнение Минцифры

В Интернете начала распространяться информация о том, что через приложение "Дія" украинцы будут получать повестки, что соответствующую функцию разрабатывает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как следствие такой информации, некоторые мужчины призывного возраста начали удалять из смартфонов приложение "Дія". В Министерстве цифровой трансформации по запросу о введении опции в "Дії" для вручения повесток сообщили, что это фейк, который неизвестно кто распространяет. Минцифра не работает над такой возможностью, ведь вручать повестки можно только лично.

Прессслужба Министерства просит пользоваться информацией только из официальных источников, на сайте или в соцсетях Министерства.

Мобилизация продолжается, официально сейчас проходит вторая волна мобилизации. Начавшаяся третья волна в некоторых регионах приостановлена потому что количество находящихся в резерве военнослужащих достаточное.

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