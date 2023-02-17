Повестки в "Дії": в Минцифры рассказали, что ждет военнообязанных украинцев

В Минцифре рассказали, будут ли приходить в "Дії" повестки для военнообязанных украинцев.

Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дії", чтобы отправлять повестки. Цифровых военных билетов для украинцев призывного возраста тоже пока не будет.

Об этом в интервью рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в "Дії" не будет, а над другими сервисами (касающимися военных – ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", – рассказал Федоров.

По его словам, сейчас Минцифра и Минобороны работают над усовершенствованием цифрового удостоверения ветерана и возможностью получать онлайн сервисы для ветеранов.

Еще один проект, касающийся военной сферы – трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК). Цифровизация ВЛК призвана избавиться от ужасной бюрократии.

"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", – объяснил Федоров.

Министр добавил, что сейчас идет активная работа, чтобы в проекте по ВЛК достичь быстрого результата в ближайшие полгода.

Напомним, всеобщая мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года. В настоящее время военные могут выдавать повестки в публичных местах населенных пунктов. В ВСУ ответили, почему так происходит правда, что мужчин доставляют на передовую сразу после медкомиссии в военкомате.

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