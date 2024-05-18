Будут ли присылать повестки в "Резерв+" и на электронную почту – ответ Минобороны

Пока повестки в мобильном приложении "Резерв+" приходить не будут.

Повестки в мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" и на электронную почту отправлять не будут.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что по состоянию на сегодняшний день в законодательстве не предусмотрено оповещение граждан через электронную повестку.

"То есть способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из "Оберига" и могли выполнить свою законную обязанность – обновить данные", – сказала Черногоренко.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Также в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование.

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