Будут ли призывать в Украине заключенных и судимых: ответ ВР

По всей вероятности, в Украине может быть мобилизация заключенных и судимых. В Верховной Раде обсуждают создание соответствующего закона.

Об этом рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в эфире "Радио Свобода".

Как это будет происходить

По словам Ивченко, решение командира или определенного руководящего органа позволит пересмотреть биографию, узнать, что сделано, лично пообщаться, увидеть психологическое состояние человека. Если увидят, что человек – патриот и может защищать границы, его могут пригласить в ряды Вооруженных сил Украины.

"Какие будут технические моменты, если он должен еще отсидеть 8 лет, я так думаю, что это может быть на 8 лет контракт с Вооруженными силами. Я не могу комментировать подзаконные акты, но это будет по усмотрению соответствующего командира, который будет определен Министерством обороны, будь то бригады или командира сухопутки, или территориальной обороны и так далее. Это будет определено внутренними документами", – отметил нардеп.

Ранее Ивченко объяснил, как в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено вручение повесток военнообязанным.

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