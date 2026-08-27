Будут ли призывать женщин в ряды ВСУ: Буданов дал четкий ответ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

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Никакой потребности в мобилизации женщин в Украине пока нет, ведь в стране еще не исчерпан мобилизационный ресурс среди мужчин.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передают «Новости. Live».

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«Я не вижу такой необходимости», — сказал он.

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По словам главы ОП, принудительный призыв женщин на этом этапе выглядел бы как минимум нелогичным.

«Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно», — подчеркнул Буданов.

Мобилизация в Украине остается добровольной для женщин, а обязательному военному учету подлежат только украинки с медицинским и фармацевтическим образованием.

Напомним, в Раде отреагировали на новые разговоры о возможной мобилизации женщин и объяснили официальную позицию парламентского комитета. В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что в Украине не планируют вводить мобилизацию женщин. Никаких соответствующих законодательных инициатив, законопроектов или внутренних обсуждений нет.

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Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также отметил, что в Украине не проводят и не планируют проводить принудительную мобилизацию женщин. Украинки могут присоединяться к армии исключительно добровольно.

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