Будут ли продолжать в Украине отключать свет в ближайшие дни: в Минэнерго дали ответ

В Министерстве энергетики Украины сообщили, будут ли продолжать отключать свет в ближайшие дни.

Об этом в эфире "1+1" рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Очень надеемся, что начиная с завтра-послезавтра нам удастся уменьшить эти периоды отключений. Возможно, вообще обойтись без отключений. Сегодня днем не применялись, однако на вечер снова планируются до конца суток аварийные отключения бытовых потребителей", – рассказала Гринчук.

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Отметим, в Украине снова выключают свет: где и как искать графики, пошаговая инструкция.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключения света летом тем или иным способом сохранятся.

"Когда придет жара, наше потребление будет расти, потому что включаются кондиционеры и дефицит может быть больше. Все зависит от количества генерации, которое мы сможем восстановить после обстрелов. То есть надо готовиться жить с отключениями", – подчеркнул он.

Коваленко добавил, что будет хорошо, если отключения света будут плановыми по графику, чтобы люди и предприятия могли планировать свою жизнь и деятельность.

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