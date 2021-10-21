Будут ли пускать в транспорт пассажиров с одной дозой "ковиднои" вакцины: объяснение Минздрава

Новые правила межобластных транспортных перевозок вступили в силу с 21 октября.
Согласно конечной версии карантинных правил, документ о получении одной дозы вакцины от COVID-19 является основанием для допуска в общественный транспорт межрегионального сообщения в "красной" епидзоне.
Об этом заявили в Минздраве, сообщает "Украинская правда".
Так, в конечной редакции постановления КМУ разъясняется, что для межобластных перевозок с 21 октября для "желтого" и "красного" уровня эпидопасности нужен один из нижеуказанных документов:
- документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19,
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2,
- документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- В Минздраве объяснили, какими должны быть справки о выздоровлении от COVID-19 и за какой срок. Сейчас COVID-сертификат на основании выздоровления пациента находится на этапе тестирования.
- О том, будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата из автобуса — в нашем материале.