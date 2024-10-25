Что будет с ценами на картофель: в Минагрополитики ответили

Снижения цены на картошку пока не будет.

В этом году цены на картофель значительно выросли из-за засухи.

Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тара Высоцкий во время брифинга в Media Center Ukraine.

По его словам, сейчас цена на картофель не меняется уже несколько недель.

" Оптовая стоимость составляет 25 гривен за килограмм и 30 гривен — розничная. По словам Высоцкого, цена на картофель не будет меняться и дальше", — говорится в сообщении.

В то же время нет оснований для роста цены до 50 гривен.

"Этого не произойдет, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, нынешняя цена должна покрывать себестоимость картофеля даже в условиях снижения урожайности. А во-вторых, эта цена позволяет импортировать", — отметил Высоцкий.

Он добавил, что это незначительные объемы по сравнению с нашим производством, но этих несколько десятков тысяч тонн достаточно для того, чтобы стабилизировать условно спекулятивный рост цены и остановить его.

"В то же время снижения цены на картофель тоже не будет. По прогнозам Минагрополитики, ближе к весне ее стоимость может несколько возрасти", — говорится в прогнозе.

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