Будут ли штрафовать мужчин, выехавших за границу во время войны: юрист ответил

Если мужчины ничего не нарушили и пересекли границу до введения запрета на выезд, то не должны нести какую-либо ответственность, говорит юрист.

К мужчинам, которые выехали из Украины в первые сутки полномасштабного вторжения России, когда такой запрет еще не был введен, санкции при их возвращении не должны применяться.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как объяснил юрист Роман Голуб, законодательство Украины предусматривает применение обратного действия закона об уголовной ответственности во времени только в сторону смягчения для обвиняемого (ст. 5 УК Украины). Это также соотносится с принципом Nulla poena sine lege. Этот принцип означает, что нет наказания без закона, предусматривающего его.

"Наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить в случае наличия состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы", — отметил эксперт.

По словам юриста, нести какую-либо административную или уголовную ответственность при возвращении в Украину мужчины не должны, если ничего не нарушали и выехали из Украины на законных основаниях.

Выезд мужчин за границу

Во время действия военного положения в Украине действует запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Какой категории мужчин можно выезжать за границу, читайте здесь.

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