Будут ли штрафовать водителей без электронной страховки — что говорят в полиции
В соцсетях распространяется фейк об автоматических штрафах за отсутствие электронной страховки. В полиции объяснили, почему это неправда.
В соцсетях снова распространяется информация о якобы автоматических штрафах для водителей, не имеющих электронного страхового полиса. Однако эта информация не соответствует действительности.
Так объяснили в Национальной полиции Украины.
Пока в стране нет законодательных оснований для того, чтобы система автоматической фиксации нарушений штрафовала водителей именно за отсутствие автогражданки. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и соответствующих подзаконных актах, позволяющих фиксировать такое нарушение в автоматическом режиме.
Отсутствие страхового полиса: какие санкции предусмотрены
Сама система автофиксации пока технически не настроена на выявление отсутствия страхового полиса. В случае, если такая возможность появится, о ее запуске граждан обещают сообщить заранее через официальные каналы.
В то же время, правоохранители напоминают, что отсутствие страховки и сейчас может быть основанием для штрафа. Полицейские имеют право зафиксировать это нарушение при остановке автомобиля.
Поэтому водителям советуют своевременно оформлять страховой полис — это не только требование законодательства, но и важный элемент финансовой защиты в случае ДТП.
В полиции также призывают доверять проверенной информации из официальных источников и не распространять неподтвержденные сообщения из соцсетей.
Ранее в страховой объяснили алгоритм действий, если водитель попал в ДТП без автоцивилки.
Даже автовладелец с опытом не застрахован от ДТП, ведь ситуация на дорогах часто зависит от действий других участников движения.