Будут ли штрафовать водителей без электронной страховки — что говорят в полиции

Водителям объяснили, могут ли камеры штрафовать за отсутствие автогражданки

В соцсетях снова распространяется информация о якобы автоматических штрафах для водителей, не имеющих электронного страхового полиса. Однако эта информация не соответствует действительности.

Так объяснили в Национальной полиции Украины.

Пока в стране нет законодательных оснований для того, чтобы система автоматической фиксации нарушений штрафовала водителей именно за отсутствие автогражданки. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и соответствующих подзаконных актах, позволяющих фиксировать такое нарушение в автоматическом режиме.

Отсутствие страхового полиса: какие санкции предусмотрены

Сама система автофиксации пока технически не настроена на выявление отсутствия страхового полиса. В случае, если такая возможность появится, о ее запуске граждан обещают сообщить заранее через официальные каналы.

В то же время, правоохранители напоминают, что отсутствие страховки и сейчас может быть основанием для штрафа. Полицейские имеют право зафиксировать это нарушение при остановке автомобиля.

Поэтому водителям советуют своевременно оформлять страховой полис — это не только требование законодательства, но и важный элемент финансовой защиты в случае ДТП.

В полиции также призывают доверять проверенной информации из официальных источников и не распространять неподтвержденные сообщения из соцсетей.

Даже автовладелец с опытом не застрахован от ДТП, ведь ситуация на дорогах часто зависит от действий других участников движения.