Будут ли сносить десятки тысяч хрущевок в Украине: нардепка дала ответ

Будут ли сносить хрущевки в Украине / © Украинская правда

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Информация о якобы намерениях Верховной Рады снести более 30 тысяч так называемых «хрущевок» не соответствует действительности. Этот тезис назвали неправдой.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Будут ли сносить 30 тысяч хрущевок в Украине

Елена Шуляк пояснила, что показатель более 30 тысяч объектов касается общего количества аварийных многоквартирных домов, которое зафиксировали еще в 2019 году. В этот список входят здания разных периодов возведения, а не только «хрущевки», в частности дома, которые возводились до 1919 года.

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Среди домов, признанных аварийными, есть и новостройки, которые возводились в 2010-х годах.

«Это неправда. Не читайте эти новости. Это кто-то из журналистов распространил ложную информацию», — заявила чиновник.

Реновация устаревших домов сейчас снова актуальна из-за тяжелых зим и приближения нового отопительного сезона.

Нардепка подчеркнула, что принятый в первом чтении законопроект не предусматривает принудительного или массового демонтажа жилого фонда.

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Местные власти должны сформировать четкие механизмы ремонта, реновации и реконструкции устаревших домов. Также документ предусматривает урегулирование порядка принятия решений органами местного самоуправления и привлечения частных инвесторов.

«Давайте опровергнем: никто не будет в Украине сносить 30 тысяч домов и строить там новое жилье. У нас нет денег, чтобы дать жилье нашим ВПЛ», — финализировала Шуляк.

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Напомним, тысячи советских «сталинок» и «хрущевок» в Украине находятся в аварийном состоянии и не отвечают современным стандартам безопасности, но их судьба до сих пор не определена.

Как рассказала ранее народный депутат Елена Шуляк, еще до полномасштабной войны в первом чтении приняли законопроект о реновации, который предусматривает комплексное обновление жилищного фонда с учетом энергоэффективности и технического состояния зданий.

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Также ранее Минрегион предлагал заменить устаревший закон 2006 года, который блокировал процессы по требованию 100% согласия жителей, и снизить этот порог до 75%, привлекая частных инвесторов.

Сегодня реализация как сноса, так и реконструкции устаревших домов осложняется не только проблемами с отселением жителей, но и участием городов в военных вызовах. Из-за войны местные бюджеты направляют средства на более насущные нужды, поэтому вопрос массовой реновации пока не в приоритете и откладывается до более благоприятных условий.

Тем не менее подготовительные работы на местах не останавливаются. Большим городам рекомендуется заранее разрабатывать соответствующие программы реновации, чтобы иметь четкие механизмы и быть готовыми к их запуску, как только для этого появится возможность.

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