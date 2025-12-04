Будут ли у Украины деньги для повышения зарплат и пенсий: экономист объяснил ситуацию

Зарплата / © ТСН.ua

Социальные расходы нового бюджета полностью зависят от международной помощи. Поэтому рост зарплат и пенсий в Украине станет возможным после соответствующего решения МВФ.

Об этом в эфире «Мы Украины» рассказал экономист Олег Пендзин.

«Цифры красивые: и рост зарплат учителям, и повышение социальных стандартов. Но для меня как экономиста главный вопрос — источник происхождения денег. 2,8 триллиона, которые заложены Украиной, пойдут на безопасность и оборону, и я даю 100% гарантии, что этого будет мало», — отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Решения со стороны совета директоров МВФ еще не было. А оно зависит от получения Украиной помощи от Европейского Союза, еще не определившегося с источниками.

По его словам, в 2026 году мы не раз увидим, что бюджет будут пересматривать.

Раньше речь шла о повышении зарплат военным. По мнению вицеспикера Верховной Рады Александра Корниенко, делом была бы сумма в 35-40 тысяч гривен. Такое повышение оказало бы положительное влияние на моральное состояние бойцов.

«Психологически для людей легче с такой зарплатой», — отметил он.