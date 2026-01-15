- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
Будут ли у Украины встречи с американской стороной в Давосе: Сибига ответил
Украинская делегация самого высокого уровня примет участие в Международном экономическом форуме. Он начнется на следующей неделе в Давосе (Швейцария).
Вскоре у Украины будет встреча с американской стороной в Давосе. Фокус — на восстановлении нашего государства, защите энергетики и гарантиях безопасности.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Он подтвердил, что украинская делегация самого высокого уровня примет участие в Международном экономическом форуме, старт которого запланирован на следующую неделю.
«Основной фокус — на вопросах восстановления Украины, защиты энергоинфраструктуры и гарантий безопасности», — подчеркнул Сибига.
При этом дипломат не сообщил детали о возможном подписании соглашений.
Также сообщалось о тайной встрече в шведском Стокгольме по поводу будущего Украины. Так, в обсуждении принимает участие мировая элита — Бильдербергская группа.
Ранее Сибига комментировал возможную поездку Зеленского в США.
«Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса… Как президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины», — сказал он на пресс-конференции с чешским коллегой в пятницу в Киеве.