ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

Будут ли у Украины встречи с американской стороной в Давосе: Сибига ответил

Украинская делегация самого высокого уровня примет участие в Международном экономическом форуме. Он начнется на следующей неделе в Давосе (Швейцария).

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сибига

Сибига / © Getty Images

Вскоре у Украины будет встреча с американской стороной в Давосе. Фокус — на восстановлении нашего государства, защите энергетики и гарантиях безопасности.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Он подтвердил, что украинская делегация самого высокого уровня примет участие в Международном экономическом форуме, старт которого запланирован на следующую неделю.

«Основной фокус — на вопросах восстановления Украины, защиты энергоинфраструктуры и гарантий безопасности», — подчеркнул Сибига.

При этом дипломат не сообщил детали о возможном подписании соглашений.

Также сообщалось о тайной встрече в шведском Стокгольме по поводу будущего Украины. Так, в обсуждении принимает участие мировая элита — Бильдербергская группа.

Ранее Сибига комментировал возможную поездку Зеленского в США.

«Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса… Как президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины», — сказал он на пресс-конференции с чешским коллегой в пятницу в Киеве.

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie