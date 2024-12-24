Будут ли украинцы со светом на Рождество: эксперт ответил

Графики отключений могут вернуться, если похолодает.

Пока в Украине не наблюдается дефицита электроэнергии. Именно поэтому на Рождество отключений света не прогнозируют.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЇВ24".

"На сегодняшний день не предполагаются почасовые плановые отключения. Нет сетевых ограничений для населения, связанных с дефицитом мощности электроэнергии. Эта информация была передана компании "Укрэнерго", — говорит эксперт.

По его словам, накануне, 23 декабря, были устранены некоторые аварийные повреждения, поэтому сейчас таких проблем нет. Поэтому украинцы снова могут не беспокоиться за графики отключений. Впрочем, это при условии, что не произойдет мощный обстрел энергетики врагом, отмечает Владимир Омельченко.

Специалист также отметил, что графики отключений могут вернуться, если среднесуточная температура воздуха опустится до -7°C.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк порадовался прогнозом об отключениях света зимой. По его словам, с араз энергетика подготовлена в лучшее, чем прошлой зимой.

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