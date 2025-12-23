Будут ли украинцы со светом на Рождество и Новый год: что говорят эксперты

Будет ли свет в Украине на Новый год 2026 в Украине / © ТСН.ua

Россияне пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты атакуют объекты энергетики, применяя десятки ракет и сотни дронов.

Вражеские обстрелы привели к значительным обесточиваниям в западных и центральных регионах, заставив три атомные станции снизить мощность, а энергетиков — ввести аварийные графики отключений.

Пока правительство ищет пути стабилизации сети к праздникам, а международные партнеры передают критически важное оборудование, эксперты предупреждают о длительных ограничениях, которые будут зависеть от дальнейших атак и зимних морозов.

Будут ли украинцы со светом во время зимних праздников — читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация в энергетике Украины 23 декабря

Ночью и утром 23 декабря Россия осуществила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины, применив десятки ракет и более 600 дронов.

По данным Минэнерго, в результате ударов Хмельницкая, Ровенская и Тернопольская области утром остались почти полностью без света. Также зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Из-за повреждения инфраструктуры Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Как сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов, возвращение станций к номинальным значениям будет происходить постепенно, параллельно с восстановлением сетей.

По всей территории Украины были введены графики аварийных отключений.

Как Европа помогает украинцам с восстановлением энергетики

Литва завершила передачу Украине полного комплекта оборудования для ТЭС. В течение 11 месяцев было осуществлено 149 поставок общим весом почти 2400 тонн, сообщает Минэнерго.

Литва завершила передачу Украине полного комплекта оборудования для ТЭС / © Getty Images

Среди доставленного — 40 негабаритных грузов, в частности трансформаторы и статоры весом по 172 тонны каждый. Оборудование уже используют для аварийных ремонтов в регионах, наиболее пострадавших от российских ударов.

Операцию координировали через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Всего в рамках этой программы Украина уже получила 9500 генераторов и 7200 трансформаторов.

В правительстве ищут способы уменьшить количество отключений света

До 24 декабря Кабмин должен перераспределить 1 ГВт дополнительной мощности в пользу бытовых потребителей. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, эта мера поможет сбалансировать сеть и сократить продолжительность отключений света.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Кроме перераспределения ресурсов, правительство реализует комплексный план для стабильной работы системы на праздники, который включает:

максимизацию импорта электроэнергии из-за рубежа;

ускоренное восстановление объектов, поврежденных обстрелами;

стимулирование развития распределенной (индивидуальной) генерации.

В то же время правительство упростило механизм передачи энергооборудования для быстрого восстановления света.

Речь идет о том, что энергетики могут получать необходимое оборудование с государственных складов без лишних аукционов, что в свою очередь ускорит ремонт электросетей после обстрелов РФ.

«Правительство упрощает передачу энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения во время войны», — сообщила Юлия Свириденко.

Государственные предприятия будут передавать неиспользуемое оборудование (трансформаторы, кабели и т.д.) для оперативного ремонта сетей после обстрелов. Как отметила Свириденко, техника не должна простаивать, когда она критически необходима в других местах.

Координацию учета такого оборудования и определение актуальных потребностей энергосистемы будет осуществлять Министерство энергетики. После этого техника в оперативном порядке будет передаваться операторам электросетей для выполнения работ на местах.

Отмечается, что упрощенный механизм передачи оборудования будет действовать в течение всего периода военного положения, а также еще шесть месяцев после его отмены.

Будут ли аварийные отключения в Украине из-за морозов

Исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире «Ми — Україна» 16 декабря сообщал, что похолодание не является критическим фактором для введения аварийных отключений. По его словам, несмотря на то, что потребление электроэнергии несколько возросло, это не угрожает стабильности сети.

По словам Анатолия Замулко, энергосистема Украины готова к привычным зимним температурам / © unsplash.com

Обесточивание из-за непогоды возможны только в случае аномальных локальных аварий на распределительных сетях, а не из-за общего дефицита.

«Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточиваний на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточиваний из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова», — отметил Замулко.

Сейчас в стране уже действуют графики ограничений из-за недостатка генерации, однако ключевой угрозой остаются не морозы, а возможные вражеские обстрелы.

Эксперты дают неутешительный прогноз относительно света на праздники

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предполагает, что из-за последствий атаки в большинстве регионов Украины заработают графики отключений на 3-4 очереди, то есть без света до 16 часов в сутки, передает УНИАН.

Он отметил, что целями последней российской атаки снова стали тепловые электростанции и подстанции, обеспечивающие выдачу мощности с АЭС.

Из-за повреждения инфраструктуры в Хмельницкой и Ровенской областях была вынужденно снижена мощность энергоблоков атомных станций, что приведет к увеличению продолжительности отключений, в том числе и в западных регионах.

Хмельницкая АЭС / © УНИАН

В то же время он отметил, что несмотря на введение аварийных отключений в большинстве областей, блэкаута не произошло.

Рябцев подчеркнул, что после проведения восстановительных работ энергосистема вернется к плановым графикам, хотя на западе Украины ограничения могут продолжаться в течение ближайшей недели.

«До этого очередей не было, а сейчас, возможно, на неделю вернутся очереди отключений на западе Украины», — отметил эксперт.

В свою очередь энергетический эксперт Михаил Гончар предупреждает, что зимой ситуация с электроснабжением может осложниться из-за последствий ударов по высоковольтным трансформаторам, замена которых может занять более года.

Он отметил, что сейчас энергетики используют альтернативные схемы питания, однако целью восстановительных работ является не полное отсутствие отключений, а лишь возвращение к стабильным графикам.

Кроме дефицита генерации, существует угроза новых атак на критическую инфраструктуру: водоканалы, канализацию и транспортные сети.

«Мы видим удары по ТЭЦ. Далее могут перейти к ударам по водоканалам, железной дороге, транспортным предприятиям, трамваям, метро», — прогнозирует Гончар.

Будет ли в Украине свет на Рождество и Новый год

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью «Телеграфу» рассказал о ситуации с электроснабжением на праздники.

По его словам, на Рождество и Новый год в Украине будут сохраняться графики отключений света, поскольку энергосистема остается несбалансированной.

Он отметил, что ситуация будет напрямую зависеть от погоды и состояния безопасности.

На Рождество и Новый год в Украине будут сохраняться графики отключений света / © ТСН.ua

Плачков отметил, что при похолодании до -10°C потребление электроэнергии значительно возрастет, что заставит энергетиков сделать ограничения более длительными.

«Похолодание повлияет однозначно. Понятно, что потребление увеличится, поэтому графики будут меняться. Когда холодно, все будут потреблять больше электроэнергии, а генерации нет. Отключения будут более длительными», — сказал Плачков.

Кроме того, на стабильность поставок будет влиять вероятность новых атак на инфраструктуру и способность ПВО защитить объекты. Несмотря на усилия энергетиков, энергоснабжение на праздники остается уязвимым к погодным условиям и военным рискам.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как праздновать Новый год без света: как праздновать, если электричество будет подаваться по графику или будет блэкаут.

