- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 934
- Время на прочтение
- 6 мин
Будут ли украинцы со светом на Рождество и Новый год: что говорят эксперты
Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Украины, что привело к обесточиванию во многих областях.
Россияне пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты атакуют объекты энергетики, применяя десятки ракет и сотни дронов.
Вражеские обстрелы привели к значительным обесточиваниям в западных и центральных регионах, заставив три атомные станции снизить мощность, а энергетиков — ввести аварийные графики отключений.
Пока правительство ищет пути стабилизации сети к праздникам, а международные партнеры передают критически важное оборудование, эксперты предупреждают о длительных ограничениях, которые будут зависеть от дальнейших атак и зимних морозов.
Будут ли украинцы со светом во время зимних праздников — читайте в материале ТСН.ua.
Ситуация в энергетике Украины 23 декабря
Ночью и утром 23 декабря Россия осуществила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины, применив десятки ракет и более 600 дронов.
По данным Минэнерго, в результате ударов Хмельницкая, Ровенская и Тернопольская области утром остались почти полностью без света. Также зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Из-за повреждения инфраструктуры Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Как сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов, возвращение станций к номинальным значениям будет происходить постепенно, параллельно с восстановлением сетей.
По всей территории Украины были введены графики аварийных отключений.
Как Европа помогает украинцам с восстановлением энергетики
Литва завершила передачу Украине полного комплекта оборудования для ТЭС. В течение 11 месяцев было осуществлено 149 поставок общим весом почти 2400 тонн, сообщает Минэнерго.
Среди доставленного — 40 негабаритных грузов, в частности трансформаторы и статоры весом по 172 тонны каждый. Оборудование уже используют для аварийных ремонтов в регионах, наиболее пострадавших от российских ударов.
Операцию координировали через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Всего в рамках этой программы Украина уже получила 9500 генераторов и 7200 трансформаторов.
В правительстве ищут способы уменьшить количество отключений света
До 24 декабря Кабмин должен перераспределить 1 ГВт дополнительной мощности в пользу бытовых потребителей. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, эта мера поможет сбалансировать сеть и сократить продолжительность отключений света.
Кроме перераспределения ресурсов, правительство реализует комплексный план для стабильной работы системы на праздники, который включает:
максимизацию импорта электроэнергии из-за рубежа;
ускоренное восстановление объектов, поврежденных обстрелами;
стимулирование развития распределенной (индивидуальной) генерации.
В то же время правительство упростило механизм передачи энергооборудования для быстрого восстановления света.
Речь идет о том, что энергетики могут получать необходимое оборудование с государственных складов без лишних аукционов, что в свою очередь ускорит ремонт электросетей после обстрелов РФ.
«Правительство упрощает передачу энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения во время войны», — сообщила Юлия Свириденко.
Государственные предприятия будут передавать неиспользуемое оборудование (трансформаторы, кабели и т.д.) для оперативного ремонта сетей после обстрелов. Как отметила Свириденко, техника не должна простаивать, когда она критически необходима в других местах.
Координацию учета такого оборудования и определение актуальных потребностей энергосистемы будет осуществлять Министерство энергетики. После этого техника в оперативном порядке будет передаваться операторам электросетей для выполнения работ на местах.
Отмечается, что упрощенный механизм передачи оборудования будет действовать в течение всего периода военного положения, а также еще шесть месяцев после его отмены.
Будут ли аварийные отключения в Украине из-за морозов
Исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире «Ми — Україна» 16 декабря сообщал, что похолодание не является критическим фактором для введения аварийных отключений. По его словам, несмотря на то, что потребление электроэнергии несколько возросло, это не угрожает стабильности сети.
Обесточивание из-за непогоды возможны только в случае аномальных локальных аварий на распределительных сетях, а не из-за общего дефицита.
«Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточиваний на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточиваний из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова», — отметил Замулко.
Сейчас в стране уже действуют графики ограничений из-за недостатка генерации, однако ключевой угрозой остаются не морозы, а возможные вражеские обстрелы.
Эксперты дают неутешительный прогноз относительно света на праздники
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предполагает, что из-за последствий атаки в большинстве регионов Украины заработают графики отключений на 3-4 очереди, то есть без света до 16 часов в сутки, передает УНИАН.
Он отметил, что целями последней российской атаки снова стали тепловые электростанции и подстанции, обеспечивающие выдачу мощности с АЭС.
Из-за повреждения инфраструктуры в Хмельницкой и Ровенской областях была вынужденно снижена мощность энергоблоков атомных станций, что приведет к увеличению продолжительности отключений, в том числе и в западных регионах.
В то же время он отметил, что несмотря на введение аварийных отключений в большинстве областей, блэкаута не произошло.
Рябцев подчеркнул, что после проведения восстановительных работ энергосистема вернется к плановым графикам, хотя на западе Украины ограничения могут продолжаться в течение ближайшей недели.
«До этого очередей не было, а сейчас, возможно, на неделю вернутся очереди отключений на западе Украины», — отметил эксперт.
В свою очередь энергетический эксперт Михаил Гончар предупреждает, что зимой ситуация с электроснабжением может осложниться из-за последствий ударов по высоковольтным трансформаторам, замена которых может занять более года.
Он отметил, что сейчас энергетики используют альтернативные схемы питания, однако целью восстановительных работ является не полное отсутствие отключений, а лишь возвращение к стабильным графикам.
Кроме дефицита генерации, существует угроза новых атак на критическую инфраструктуру: водоканалы, канализацию и транспортные сети.
«Мы видим удары по ТЭЦ. Далее могут перейти к ударам по водоканалам, железной дороге, транспортным предприятиям, трамваям, метро», — прогнозирует Гончар.
Будет ли в Украине свет на Рождество и Новый год
Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью «Телеграфу» рассказал о ситуации с электроснабжением на праздники.
По его словам, на Рождество и Новый год в Украине будут сохраняться графики отключений света, поскольку энергосистема остается несбалансированной.
Он отметил, что ситуация будет напрямую зависеть от погоды и состояния безопасности.
Плачков отметил, что при похолодании до -10°C потребление электроэнергии значительно возрастет, что заставит энергетиков сделать ограничения более длительными.
«Похолодание повлияет однозначно. Понятно, что потребление увеличится, поэтому графики будут меняться. Когда холодно, все будут потреблять больше электроэнергии, а генерации нет. Отключения будут более длительными», — сказал Плачков.
Кроме того, на стабильность поставок будет влиять вероятность новых атак на инфраструктуру и способность ПВО защитить объекты. Несмотря на усилия энергетиков, энергоснабжение на праздники остается уязвимым к погодным условиям и военным рискам.
