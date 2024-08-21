Будут ли увеличивать в Украине пенсионный возраст: в Минсоцполитики ответили

Задача государства не заставлять, а поощрять людей оставаться на рынке труда как можно дольше.

Несмотря на уменьшение в Украине численности трудоспособного населения, власти не планируют увеличивать пенсионный возраст.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ".

По мнению Жолнович, стандарт пенсионного возраста, введенный в 2017 году, является оптимальным, поэтому его не стоит сейчас менять.

"Он [пенсионный возраст – ред.] не возраст человека регламентирует, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может выйти на пенсию. Сейчас, по моему мнению, это – нормальный вариант", — отметила глава Минсоцполитики. .

По словам министра, сейчас гораздо важнее поддерживать и актуализировать навыки, которыми владеют пожилые люди. Это необходимо, чтобы они как можно дольше могли и хотели оставаться на рынке труда. Для этого в первую очередь следует повышать их уровень цифровой грамотности.

"Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели работать и чтобы работодатели тоже их рассматривали как ценный ресурс", – подчеркнула Оксана Жолнович.

Напомним, если человек накопил менее 15 лет стажа, то в 65 лет от государства он будет получать социальную помощь вместо пенсии. Размер социальной помощи определяется по прожиточному минимуму и среднему доходу семьи.

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