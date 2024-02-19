Будут ли в "Дії" сервисы, связанные с мобилизацией: Федоров дал четкий ответ

Пока нет закона о повестках в какой-либо электронной системе, нужно смотреть, в каком формате будет принят законопроект о мобилизации, и после этого уже выстраивать коммуникацию с обществом, отметил Михаил Федоров.

Вицепремьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какой цифровизации следует ожидать в вопросе вызова в ТЦК.

Об этом Федоров сказал в интервью для "Ремовская Интервью" на "Суспільному".

"Военнокоматы имеют реестр военнообязанных "Оберіг". Многое зависит от закона о мобилизации. Какие нормы в нем останутся? Будет ли верификация данных 60 дней? Останутся ли электронные средства и так далее. От этого будет зависеть, как именно будет происходить верификация данных" военнообязанных и как верифицировать информацию, которую уже содержит реестр", — отметил он.

Отвечая на вопрос, не высказывал ли президент пожелания, что повестки было бы уместно присылать в электронном формате, Федоров отметил, что речь шла о том, чтобы реестр был качественным, чтобы не было случаев, когда есть люди вне его радара.

"То есть речь идет о качественных данных, на базе которых можно принимать управленческие решения о мобилизации: сколько людей, в каких регионах, какие профессии. А дальше, учитывая закон, будут приниматься решения: как люди будут получать повестки, как будут давать информацию о себе. Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу заверить еще раз, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", — объяснил он.

В 2021 году Федоров планировал проект Military ID – электронный кабинет военнообязанных. Это то, чего мы частично ожидаем от электронного кабинета призывника, фигурирующего в новом законопроекте. Тогда говорилось, что это будет в "Дії". Но сейчас, по словам министра, многое изменилось.

"Полномасштабная война, военных стало гораздо больше, и теперь это выглядит как отдельный проект, нуждающийся в собственной инфраструктуре. У Минобороны уже есть способность развивать подобные проекты", – отметил он.

Отвечая на вопрос, что именно это будет – новое приложение или сайт, Федоров заметил, что будет корректно, если Минобороны как владельцы этой системы начнут первыми говорить о проекте. Но в принципе там ничего нового или сложного.

Федоров также объяснил, что заставит людей пользоваться новым приложением или сайтом и где появится электронный кабинет призывника.

"Философия цифрового государства, которую мы строим, связана с тем, чтобы сервисы строились вокруг потребительского поведения пользователя. "Дія" — это о гражданских услугах. Если говорим о военном или военнообязанном, это вообще другая потребительская культура. Это о ситуационной осведомленности, о рапортах, определенных документах. По сути, в "Дії" пришлось бы делать отдельный профиль для военнослужащих, а военный проект всегда будет под высокой нагрузкой, атаками. Там другие процедуры доступа к информации, обеспечение ее безопасности. Логично это выделить в отдельную инфраструктуру", – сказал министр.

Речь идет больше об этапе, когда этим приложением или сайтом будут пользоваться уже ставшие военными люди. Но самая большая интрига касается тех, кто может потенциально получить там повестку.

В связи с этим Федоров объяснил, что пока все, что дизайнится, касается уже действующих услуг, сервисов, нужд военных и военнообязанных. Он добавил, что пока нет закона о повестках в любой электронной системе.

"Нужно смотреть, в каком формате будет принят законопроект о мобилизации, и после этого уже выстраивать коммуникацию с обществом. Все должно быть открыто, чтобы не было никаких злоупотреблений. Там есть миллион нюансов, о которых я даже не хочу сейчас говорить, чтобы не наделать волну хайпа. По состоянию на сегодняшний день проектируется информационная система, где военные смогут получать услуги, и будущий закон на это не влияет. Какие услуги и сервисы? Какая это будет система? Ответы на эти вопросы будут позже", – резюмировал министр.

Напомним, в "Дії" появятся восемь новых услуг.

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