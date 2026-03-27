Будут ли в Украине графики отключений газа из-за ударов РФ: эксперт объяснил

Газ / © Pixabay

Из-за высокой вероятности массированных атак РФ на украинскую газовую систему Кабинет министров должен безотлагательно позаботиться о дополнительной безопасности добывающих и транспортных мощностей. Своевременное укрепление энергообъектов критическое, поскольку реанимация поврежденной газовой сети — процесс длительный и технологически сложный.

Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии «Телеграфу».

По словам эксперта, необходимо уже сейчас готовиться к возможным атакам на газовую инфраструктуру. Иначе может сложиться такая же ситуация, как с отоплением прошлой зимой.

«Операторы считали, что достаточно запас оборудования для обеспечения функционирования в течение сезона. Но после нескольких подряд атак на подстанции 110 кВ оказалось, что запасов недостаточно: трансформаторов нет, релейной защиты нет. Хотя профильные специалисты еще до начала сезона обращали внимание облэнерго на необходимость инженерно-технической защиты трансформаторных станций», — отметил он.

Рябцев предупредил, что после какой-либо из российских атак может оказаться, что нечего будет добывать, чего транспортировать или хранить, если сейчас правительство не обратит внимание на необходимость защиты газовой инфраструктуры. Одно из уже принятых решений предусматривает возможность создания мобильных огневых групп из представителей военизированной охраны соответствующих предприятий.

«Если мы будем молчать и игнорировать риски повреждения такой инфраструктуры, то в конце концов можем оказаться в ситуации, когда газ есть, но нет возможности его распределить — или же его не удалось вовремя закачать в хранилище из-за повреждения насосно-компрессорного оборудования. Поэтому не стоит паниковать, но напомнить о необходимости защиты этих сооружений стоит», — сказал Рябцев.

Напомним, в пятницу, 27 марта, РФ атаковала объект «Нафтогаза»: тысячи человек остались без газа.