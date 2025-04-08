Будут ли в Украине онлайн-выборы и голосование в "Дие": в ЦИК рассказали

Приложение «Дия» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

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На предстоящих выборах в Украине не будет электронного голосования. Все потому, что 30 млн избирателей — слишком много для онлайн-голосования, будет трудно обеспечить надежную защиту.

Об этом заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик рассказал в эфире «Ранок.LIVE».

«Электронные форматы выборов — мы уже не раз говорили — внедрены на послевоенных выборах, по крайней мере, в ближайшее время, не будут. Дело в том, что нельзя обеспечить на сегодняшний день полностью неуязвимую систему на территории государства, где количество избирателей превышает 30 миллионов человек. Такие форматы выборов вводятся только в небольших странах», — объяснил замглавы ЦИК.

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И все же цифровые изменения приближаются. В ближайшие месяцы в «Дие» может появиться функция проверки себя в списках избирателей.

«Что касается отдельных электронных сервисов, с помощью «Дия», скажем, когда Государственный реестр избирателей будет взаимодействовать с системой «Дия», и возможно будет проверить свое место в списках — здесь и эксперты, и народные депутаты, правительство эту идею поддерживают. Но это не голосование в «Дие» или другие форматы электронного голосования. Это сервис, который можно использовать при подготовке к проведению выборов», — объяснил Дубовик.

Он также акцентировал, что Государственный реестр избирателей активно обновляется: в нем учитывают не только переименованные улицы и новые дома, но и разрушенные адреса с 2022 года.

Напомним, в декабре 2024 года издание Politico писало, что Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронное голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны.