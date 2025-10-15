Будут ли в Украине отключения газа: в Раде озвучили прогноз

Газовая плита / © pexels.com

Полное отключение газа в Украине из-за нехватки «голубого топлива» и российских атак невозможно. Однако в определенных регионах и в определенные периоды вероятны ограничения давления.

Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, сообщает «Телеграф».

Нардеп ответил на вопрос, будут ли отключения газа во время грядущего отопительного сезона. Он сослался на недавнее интервью бывшего главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который заверил, что газового коллапса не будет.

«Несмотря на то, что у меня свое отношение к нему, но даже он говорит, что газового коллапса не может быть. То есть такого, чтобы вообще не было газа», — сказал Кучеренко.

«Могут быть в определенные периоды ограничения давления в каких-то регионах и тогда будут ограничивать кого-то. Но я думаю, что — промышленность, как всегда, а до населения не дойдет. Поэтому я бы сейчас не пугал этим газовым коллапсом. Категорически», — добавил народный избранник.

Напомним, по данным Bloomberg, недавние российские удары по газовой инфраструктуре вывели из строя около 60% внутренней добычи газа в Украине. По оценкам, стране придется импортировать около 4,4 млрд куб. м газа стоимостью почти 2 млрд евро для прохождения зимы. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия целенаправленно бьет по энергетике и призвал союзников помочь с финансированием импорта и предоставлением ПВО.

Зеленский также заявил, что у Украины есть планы «А» и «Б» в ответ на усиление российских атак на газовую инфраструктуру. План «А» предусматривает использование собственной добычи. Если атаки будут сильными, сработает план «Б»: импорт газа.