Будут ли в Украине регулировать графики отключения света: в Минэнерго объяснили

Сейчас это не аварийная ситуация, которая была в 2022 и 2023 годах. Тогда вообще не было возможности регулировать процесс распределения.

В Украине из-за нехватки энергии в электросистеме лимиты доводят до каждого региона и оператора системы распределения.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Украина доводит лимиты к каждому региону и каждому оператору системы распределения на местах. Они должны следовать этим лимитам, у них каждого есть утвержденные графики и они должны следовать этим графикам. Конечно, графики учитывают и объекты критической инфраструктуры... Это плановые графики, это такие стабилизационные меры», — подчеркнула Светлана Гринчук.

По ее словам, сейчас – это не аварийная ситуация, которая была в 2022 и 2023 годах. Тогда вообще не было возможности регулировать процесс распределения, из-за чего возникали хаотические отключения.

"Сейчас они плановые, утвержденные, и все операторы систем распределения на местах должны им следовать", – подчеркнула Гринчук.

Напомним, что ситуация по отключению электроэнергии для всех регионов страны одинакова, ведь энергосистема работает как единый организм.

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