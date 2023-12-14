Будут ли в Украине сейчас применять графики отключения света: стало известно о положении дел в энергосистеме

В нашем государстве сейчас даже есть резервы для дальнейшего роста.

В Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

"Пока рисков введения графиков нет. Да, есть действительно определенный дефицит мощности, связанный со значительным ростом потребления электроэнергии, но пока этот дефицит полностью покрывается за счет импорта электроэнергии из Евросоюза", — сказал Руслан Слободян.

Он также добавил, что в нашем государстве сейчас есть резервы для дальнейшего роста.

"Но вместе с тем хочу призвать всех граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии", — подчеркнул Слободян.

Напомним, что из-за ракетной атаки по Киеву без света оказались десятки домов.

Читайте передовые новости дня: