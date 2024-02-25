Будут ли в Украине войска НАТО: Зеленский дал четкий ответ

Войска западных партнеров могут появиться на территории нашего государства и вести боевые действия только в одном случае – когда Украина станет членом Североатлантического альянса.

Переговоры по применению в Украине войск западных партнеров для противостояния российской агрессии не ведутся.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во время форума "Украина. Год 2024".

Украинский лидер уточнил, что войска западных партнеров могут появиться на территории нашего государства и вести боевые действия только в одном случае – когда Украина станет членом Североатлантического альянса.

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"Если Украина будет в НАТО, для нас это самые мощные гарантии безопасности, тогда мы будем использовать 5 статью", — подчеркнул он.

Правда, при этом Зеленский добавил, что такой вариант маловероятен.

"Из опыта, как мы видим, ни на одну из стран, которые в НАТО, Россия не нападает", — пояснил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина сейчас ближе к Альянсу, чем когда-либо ранее. А ее членство – это вопрос времени.

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