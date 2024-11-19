Будут ли в Украине выборы во время войны: Зеленский сделал заявление

Зеленский высказался о том, будут ли в Украине выборы во время войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны.
Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.
Зеленский отметил, что сначала должен быть "справедливый мир, а затем уже выборы".
"Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украине сначала нужен справедливый мир, а затем Украина проведет и справедливые выборы", — сказал Зеленский.
Напомним, The Economist назвал вероятную дату выборов в Украине – 25 мая 2025 года. Впрочем, большинство источников издания скептически относятся к тому, что этот прогноз станет реальностью.
После этого в Верховной Раде сразу опровергли эту информацию, заявив, что провести выборы в 2025 году невозможно.
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