Будут ли в Украине выборы во время войны: Зеленский сделал заявление

Зеленский высказался о том, будут ли в Украине выборы во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны.

Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что сначала должен быть "справедливый мир, а затем уже выборы".

"Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украине сначала нужен справедливый мир, а затем Украина проведет и справедливые выборы", — сказал Зеленский.

Напомним, The Economist назвал вероятную дату выборов в Украине – 25 мая 2025 года. Впрочем, большинство источников издания скептически относятся к тому, что этот прогноз станет реальностью.

После этого в Верховной Раде сразу опровергли эту информацию, заявив, что провести выборы в 2025 году невозможно.

Читайте также: