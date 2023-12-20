Будут ли в Украине выключать свет на Новый год: в Минэнергетике рассказали

Отключения происходят в прифронтовых территориях.
В Украине нет дефицита в энергосистеме. Поэтому вводить графики отключения света пока не планируется.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"На сегодняшний день дефицита в энергосистеме нет. Все работающие блоки (и атомные, и тепловые) – они работают стабильно... так же и гидрогенерация", — подчеркнула Светлана Гринчук.
Она также добавила, что отключения, иногда происходящие в прифронтовых городах, связаны с обстрелами, непогодой или с некоторыми технологическими нарушениями.
"Две недели осталось до Нового года и мы видим, что у нас нет отключений и мы не планируем никаких отключений. Они могут быть в том случае, если будут масштабные повреждения от российских атак", — подчеркнула Гринчук.
Напомним, что в Минэнерго рассказали, как будут составлять графики отключения света.
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