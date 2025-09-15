Будут ли в Украине "языковые патрули": омбудсмен дала ответ

Языковая омбудсмен Елена Ивановская / © Інтерфакс-Україна

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская не поддерживает идею внедрения в Украине «языковых патрулей».

«Я провела ряд встреч с представителями разных групп активистов — как с умеренными, так и с выступающими за решительные действия. Я искренне благодарна им за волонтерскую деятельность, ведь их работа является для нас существенной поддержкой», — сказала Ивановская в интервью изданию «Главком», отвечая на вопрос, какие предложения ей вносят общественные активисты.

Ивановская отметила, что часть предложенных идей уже передана в профильный комитет Верховной Рады, прорабатывающий изменения в языковое законодательство.

В то же время, по словам омбудсмена, некоторые предложения не могут быть реализованы, например, идея введения «языковых патрулей».

«Лично я не представляю, как сейчас донести такую инициативу до общества, значительная часть которого травмирована войной. Многие из разных причин не имели возможности выучить украинский язык. При этом государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора и не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях внедрение механизмов контроля, в том числе и речевых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию. Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры — в частности, большие штрафы и патрулирование — могли бы решить все языковые вопросы», — добавила Ивановская.

Как сообщалось, языковая омбудсмен Ивановская считает, что на сегодняшний день не стоит усиливать санкции и повышать штрафы за нарушение языкового законодательства.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая была назначена на должность 15 июля, считает, что русский язык следует лишить «особого статуса» в Украине.

Напомним, 2 июля Кабинет министров официально уволил Тараса Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка в связи с окончанием его пятилетней каденции.