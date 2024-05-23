Будут ли возвращать военнообязанных из-за границы: объяснение председателя профильного комитета Рады

Для принудительного возвращения военнообязанных граждан Украины из демократических государств должны быть правовые основания, экстрадиция допустима только к преступникам.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии Укринформу.

По его словам, большинство украинских мужчин находятся в странах ЕС на законных основаниях или уехали еще до полномасштабного вторжения.

“То есть они не преступники и не подлежат экстрадиции. Пока я не вижу каких-либо путей или возможностей, чтобы наших граждан как-то принудительно передавали Украине. И мне кажется, это невозможно в принципе”, — подчеркнул Мережко.

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При этом он отметил, что некоторые представители европейских государств не исключали возможность разработки механизма возвращения военнообязанных мужчин в Украину, но эти механизмы не предполагали принудительного возвращения.

“Возвращение наших людей домой – это вопрос морали. А повлиять на них какими-либо правовыми средствами я не вижу возможности. Могу утверждать, что на уровне межпарламентской дипломатии такой вопрос не стоит на повестке дня”, — резюмировал Мережко.

Напомним, за границей, по состоянию на вторник, 21 мая, наиболее активно обновляют свои данные мужчины, находящиеся в Польше (1727), Германии (1369) и Канаде (443). Однако это вовсе не означает, что им уже условно завтра нужно возвращаться в Украину и бежать в ТЦК.

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