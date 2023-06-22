Будут ли выборы в Украине в следующем году: Зеленский ответил

Глава государства Владимир Зеленский ответил, что выборы 2024 могут состояться, если закончится война, в противном случае — законодательством запрещены.

Об этом президент Украины сказал во время интервью BBC.

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"Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. А выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такая, как было до войны", — ответил он.

Следующие выборы президента Украины, которые будут восьмыми по счету с момента провозглашения независимости Украины, запланированы на весну 2024 года. Первый тур должен состояться 31 марта, второй в случае назначения – 21 апреля. Впрочем, состоятся ли они, будет зависеть от ситуации в стране.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, возможны ли выборы в Украине до окончания войны.

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