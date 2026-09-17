Будут ли выдавать пенсии и посылки во время "желтой" тревоги: ответ "Укрпочты"

"Укрпочта".

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Введение разных уровней воздушной тревоги не изменило график работы отделений «Укрпочты». Почтовые, финансовые и социальные услуги, в частности, выдача посылок и пенсий, продолжают предоставлять по действующим правилам безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрпочты» в ответ на запрос РБК-Украина.

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В компании объяснили, что отделения продолжают работать по установленным графикам в громадах по всей стране. Отдельных изменений в работе из-за "желтого" уровня тревоги пока нет.

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В то же время, во время воздушной угрозы работников и посетителей призывают не игнорировать правила безопасности и направляться к ближайшим укрытиям.

«Приоритетом "Укрпочты" остается безопасность работников и посетителей», — подчеркнули в компании.

В настоящее время «Укрпочта» вместе с правительством прорабатывает практическое применение новой системы оповещения. При этом будут учитываться особенности работы почтовой сети в разных регионах, в частности, на прифронтовых территориях.

Если правила работы отделений при разных уровнях воздушной тревоги изменятся, компания обещает сообщить об этом отдельно.

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Как работают новые правила тревог в Киеве

С 10 сентября в Киеве сократили комендантский час — он длится с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт работает на час дольше, а для пассажиров, прибывающих на Центральный вокзал во время комендантского часа, запустили четыре специальных автобусных маршрута.

Воздушные тревоги в столице разделили на два уровня. «Желтый» означает дроновую угрозу, «красный» — ракетный или комбинированный удар. Во время «желтого» уровня без ограничений работает зеленая ветка метро, а движение по Южному мосту разрешено с технологическими перекрытиями на полчаса после объявления тревоги и после отбоя.

Государственные учреждения и учреждения, оказывающие социальные услуги, во время «желтой» тревоги продолжают работать. В то же время развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом или в помещениях без укрытий запрещены.

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