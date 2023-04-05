Будут ли выходные на майские праздники 2023 года: как будут отдыхать украинцы

Обычно в мае украинцев ждет несколько дополнительных выходных. Как будем работать и отдыхать в 2023 году – читайте в материале ТСН.ua.

Будут ли дополнительные выходные в Украине на майские праздники в 2023 году

Ежегодно в мае украинцы получают два дополнительных выходных дня, когда празднуются государственные праздники – 1 (День труда) и 9 мая (День победы над фашизмом). 1 мая выпадает на понедельник, а 9 мая на вторник.

Однако в Украине все еще действует военное положение, которое было продлено приказом президента с 19 февраля по 20 мая 2023 года. Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", на период действия военного положения в стране упраздняются все дополнительные выходные дни. То есть украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье и будут иметь в мае 8 выходных.

Однако каждый работодатель может индивидуально принимать решения. В негосударственных компаниях руководители имеют право (хотя и не должны) одобрить дополнительные выходные дни на майские праздники 2023, чтобы работники могли отдохнуть.

Если военное положение после 20 мая 2023 года не будет продлено, то следующие дополнительные выходные ждут украинцев в первый месяц лета. В частности, 4 июня празднуют Троицу, которая выпадает на воскресенье, поэтому выходной традиционно может быть перенесен на понедельник.

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