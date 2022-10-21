Будут ли выходные на Новый год и Рождество в Украине: чего ждать

Обычно зима – это период длинных новогодних праздников, школьных каникул и дополнительных выходных. Будут ли выходные дни в январе 2023 года – читайте в материале ТСН.ua.

На какие дни приходятся главные новогодние праздники

Согласно календарю на 2023 год, 1 января приходится на воскресенье, а Рождество ( 7 января ) – на субботу. В статье 73 Кодекса Украины "Про працю", если большие государственные или религиозные праздники приходятся на выходной день, то последующий после них понедельник также выходной. То есть, 2 и 9 января 2023 должны были быть выходными днями.

2022 из- за военного положения, введенного по всей территории Украины от 24 февраля, дополнительные выходные, начиная от 8 марта 2022 года, были отменены.

В Украине уже трижды было продлено военное положение. Последний, в третий раз, его пролонгировали до 21 ноября 2022 года.

Ждать ли дополнительных выходных в январе 2023 года

Если в стране будет продолжаться война, военное положение будет снова продлено. В этом случае дополнительных выходных в январе 2023 года – на Новый год и Рождество – не будет.

Конечно, эти нормативы касаются работников государственных предприятий и учреждений, а вот руководители частных компаний могут устанавливать графики отдыха и работы персонала.

Читайте также: