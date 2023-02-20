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Будут ли выходные в марте 2023 года: список государственных, профессиональных и международных праздников

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
288
Время на прочтение
3 мин
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Будут ли выходные в марте 2023 года: список государственных, профессиональных и международных праздников

Выходные в марте 2023 года / Фото: Pexels

Сколько рабочих и выходных дней в марте 2023 года ждет украинцев — читайте об этом в материале ТСН.ua.

7 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины утвердила указы президента о продлении действия военного положения и общей мобилизации. В своем Telegram-канале народный депутат Яросла Железняк сообщил, что военное положение будет продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года. Именно через военное положение, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Праздники в марте 2023 года / © ТСН.ua
Праздники в марте 2023 года / Фото: ТСН.ua

", 8 марта 2023 года, ежегодно выходного, будет рабочим днем.

Ранее мы писали о выходных днях и праздниках в феврале 2023 года.

Количество рабочих и выходных дней в марте 2023 года

В первом месяце весны 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 – официальными выходными.

То есть украинцы будут работать 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. А будут отдыхать 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

Украинцев в первый день весны традиционно ждет один большой праздник, распространенный почти во всем мире — Международный женский день. Также в Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко (9 марта), день украинского добровольца (14 марта), день весеннего равноденствия (21 марта).

А верующие будут праздновать великий церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта).

Государственные, международные и церковные праздники в марте 2023 года

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета;
  • 3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;
  • 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
  • 8 мартаМеждународный женский день;
  • 9 марта – Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко ;
  • 12 марта – День землеустроителя Украины;
  • 13 марта – Международный день планетариев;
  • 14 марта – Международный день числа "Пи", День украинского добровольца;
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
  • 17 марта – День святого Патрика;
  • 18 марта – Международный день сна;
  • 19 марта – Международный День клиента;
  • 20 марта – Всемирный день Земли, Международный день Счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости;
  • 21 мартаДень весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов;
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, день таксиста;
  • 23 марта – Всемирный день метеорологии;
  • 24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра;
  • 25 мартаБлаговещение Пресвятой Богородицы, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, день СБУ, Час Земли;
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины;
  • 27 марта – Международный день театра, а также день нефролога.

Напомним, что в первый весенний месяц состоится переход на летнее время. В ночь на 26 марта 2023 года стрелки часов переводят на час вперед.

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Дата публикации
Просмотры
288
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