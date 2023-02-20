Будут ли выходные в марте 2023 года: список государственных, профессиональных и международных праздников

Сколько рабочих и выходных дней в марте 2023 года ждет украинцев — читайте об этом в материале ТСН.ua.

7 февраля 2023 г. Верховная Рада Украины утвердила указы президента о продлении действия военного положения и общей мобилизации. В своем Telegram-канале народный депутат Яросла Железняк сообщил, что военное положение будет продлено с 19 февраля до 20 мая 2023 года. Именно через военное положение, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Праздники в марте 2023 года / Фото: ТСН.ua

", 8 марта 2023 года, ежегодно выходного, будет рабочим днем.

Ранее мы писали о выходных днях и праздниках в феврале 2023 года.

Количество рабочих и выходных дней в марте 2023 года

В первом месяце весны 31 день, из них 23 дня будут рабочими, а 8 – официальными выходными.

То есть украинцы будут работать 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. А будут отдыхать 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

Украинцев в первый день весны традиционно ждет один большой праздник, распространенный почти во всем мире — Международный женский день. Также в Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко (9 марта), день украинского добровольца (14 марта), день весеннего равноденствия (21 марта).

А верующие будут праздновать великий церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта).

Государственные, международные и церковные праздники в марте 2023 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета;

– Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета; 3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;

– Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы; 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

– Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; 9 марта – Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко ;

– Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко ; 12 марта – День землеустроителя Украины;

– День землеустроителя Украины; 13 марта – Международный день планетариев;

– Международный день планетариев; 14 марта – Международный день числа "Пи", День украинского добровольца;

– Международный день числа "Пи", День украинского добровольца; 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

– Всемирный день защиты прав потребителей; 17 марта – День святого Патрика;

– День святого Патрика; 18 марта – Международный день сна;

– Международный день сна; 19 марта – Международный День клиента;

– Международный День клиента; 20 марта – Всемирный день Земли, Международный день Счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости;

– Всемирный день Земли, Международный день Счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости; 21 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов;

– День весеннего равноденствия, Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов; 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, день таксиста;

– Всемирный день водных ресурсов, день таксиста; 23 марта – Всемирный день метеорологии;

– Всемирный день метеорологии; 24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра;

– Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра; 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, день СБУ, Час Земли;

– Благовещение Пресвятой Богородицы, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, день СБУ, Час Земли; 26 марта – День Национальной гвардии Украины;

– День Национальной гвардии Украины; 27 марта – Международный день театра, а также день нефролога.

Напомним, что в первый весенний месяц состоится переход на летнее время. В ночь на 26 марта 2023 года стрелки часов переводят на час вперед.

Читайте также: