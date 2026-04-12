Украина
219
Будут ли выключать свет 13 апреля: в «Укрэнерго» ответили

13 апреля в Украине будут действовать ограничения электропотребления для бизнеса, в то время как отключения света для населения пока не планируются.

Энергетика Украины

Энергетика Украины / © Associated Press

В Украине в воскресенье, 13 апреля, будут введены ограничения электропотребления, однако они будут касаться не бытовых потребителей.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Согласно информации, с 16.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Причиной таких мер стали последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В то же время отключения света для населения не предусматриваются. Однако энергетики призывают граждан бережно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему.

В компании также отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться, поэтому следует следить за официальными сообщениями облэнерго в своих регионах.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

