Будут ли выключать свет 13 апреля: в «Укрэнерго» ответили

В Украине в воскресенье, 13 апреля, будут введены ограничения электропотребления, однако они будут касаться не бытовых потребителей.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Согласно информации, с 16.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Причиной таких мер стали последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В то же время отключения света для населения не предусматриваются. Однако энергетики призывают граждан бережно пользоваться электроэнергией, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему.

В компании также отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться, поэтому следует следить за официальными сообщениями облэнерго в своих регионах.

Ранее нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода.