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Будут ли отключать свет летом: эксперт предупредил о блэкаутах из-за жары
В Украине летом возможны масштабные отключения света из-за жары и нехватки газа, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг.
В Украине возможны отключения электроэнергии летом из-за жары и дефицита газа.
Об этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал в эфире «Киевского времени».
Он отметил, что особое беспокойство вызывает неспособность гидроэлектростанций компенсировать пиковое потребление.
«Покрыть пиковую нагрузку летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2–3 недель. Мы должны об этом говорить, что с газом есть огромная проблема. Пиковые нагрузки на сегодняшний день мы можем покрыть исключительно за счет газа», — пояснил Попенко.
В случае дефицита энергии в первую очередь планируется ограничение электроснабжения для бизнеса, а не для населения, добавил он.
Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что света летом может не быть до 8 часов в день.
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