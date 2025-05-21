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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Будут ли отключать свет летом: эксперт предупредил о блэкаутах из-за жары

В Украине летом возможны масштабные отключения света из-за жары и нехватки газа, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Будут ли отключать свет летом: эксперт предупредил о блэкаутах из-за жары

В Украине летом возможны отключения света / © ТСН.ua

В Украине возможны отключения электроэнергии летом из-за жары и дефицита газа.

Об этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал в эфире «Киевского времени».

Он отметил, что особое беспокойство вызывает неспособность гидроэлектростанций компенсировать пиковое потребление.

«Покрыть пиковую нагрузку летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2–3 недель. Мы должны об этом говорить, что с газом есть огромная проблема. Пиковые нагрузки на сегодняшний день мы можем покрыть исключительно за счет газа», — пояснил Попенко.

В случае дефицита энергии в первую очередь планируется ограничение электроснабжения для бизнеса, а не для населения, добавил он.

Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что света летом может не быть до 8 часов в день.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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