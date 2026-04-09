Будут ли выключать свет летом: в "Укрэнерго" дали прогноз

Отключение света

Украина может пройти летний период без ограничений энергопотребления, если не будет новых российских атак на энергетическую инфраструктуру, а плановое восстановление поколения будет продолжаться согласно графику.

Об этом в интервью «Левому берегу» сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Руководитель компании пояснил, что июль и август тяжелый период для энергетики. В настоящее время атомные станции производят меньше всего электричества, а люди из-за жары потребляют его больше. Однако свет будет, если не будет новых обстрелов.

Виталий Зайченко объяснил, что баланс в системе будет зависеть от температурных режимов и темпов восстановления объектов после предварительных ударов. В частности, атомная генерация летом работает на минимальных мощностях из-за плановых ремонтов, чтобы выйти на максимум до ноября.

«При наилучшем сценарии потребление электроэнергии не будут ограничивать. Это если генерацию будут восстанавливать по плану, плановый ремонт АЭС будет продолжаться и не будут обстреливать другие объекты генерации», — отметил Виталий Зайченко.

В то же время чиновник добавил, что ситуация в прифронтовых регионах остается намного сложнее из-за риска безопасности во время ремонтных работ. По его словам, воздушные тревоги там могут продолжаться по двое суток подряд, что мешает быстрому восстановлению.

Напомним, свет будут выключать все сутки. В «Укрэнерго» анонсировали графики отключений на 10 апреля по регионам.