Будут ли отключать свет в больницах Украины: в правительстве ответили

Блэкаут

Правительство Украины запретило отключение учреждений здравоохранения от электроснабжения во время применения графиков ограничения света. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 годов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Запрет закреплен в правительственном решении по мерам по обеспечению стабильной поставки электрической энергии в холодный период. Документ обязывает ответственных исполнителей безусловно соблюдать установленные требования.

Ключевой принцип — учреждения здравоохранения не могут быть отключены от электроэнергии ни при каких обстоятельствах, даже при применении почасовых или аварийных графиков.

Кто будет это контролировать

Контроль за соблюдением решения возложен на соответствующие надзорные органы. В частности, Госэнергонадзор безотлагательно проведет проверки фактов возможных нарушений. Отдельное внимание будет уделено ситуации во Львове.

Правительство отмечает, что любые нарушения этого решения будут иметь последствия для ответственных лиц.

В Кабмине подчеркивают, что вопрос энергоснабжения больниц не может являться предметом политических или информационных манипуляций.

«Здоровье и жизнь людей — это не повод для манипуляций и громких заголовков», — подчеркнула Свириденко.

Что произошло

Напомним, в ночь на 7 января во Львове от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Мэр Андрей Садовый пояснил, что это произошло из-за смены правительством подходов к определению критической инфраструктуры, в результате чего медучреждения и электротранспорт временно попали в общие графики отключений.

Уже по состоянию на 10:20 электроснабжение части объектов критической инфраструктуры было восстановлено, а городские власти вместе с правительством начали срочную координацию для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.